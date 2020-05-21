匯24萬賺970萬美金？女子被騙得團團轉

屏東40歲張姓女子日前在臉書認識一名來自葡萄牙富商「齊茲尼」，對張女展開追求攻勢，謊稱要將970萬美金資產轉移給張女，要求先交付24萬元台幣即可完成轉移。張女在匯款時，警方與銀行員及時發現，才阻止這場網路詐騙。

據了解，居住在屏東的張女日前在臉書認識一名來自葡萄牙富商「齊茲尼」，他每天甜言蜜語問候張女，讓張女逐漸對他產生好感。「齊茲尼」對張女說，他患有重病住院，恐怕時日不多，想將970萬美金資產留給她，也會請律師來辦理轉移。

接著，「齊茲尼」分飾兩角假扮富商、律師，要求張女轉帳24萬元到柬埔寨作為遺產轉移的手續費。張女答應「齊茲尼」後，日前帶現金到台灣銀行屏東分行要轉帳。

張女在轉帳過程中，神情有異且不時滑手機貌似有人指引他操作匯款，引起銀行員注意，上前詢問張女為何需要巨額匯款。

張女表示，只要將24萬匯款到柬埔寨即可獲得970萬美金資產，銀行員提醒她，「齊茲尼」人在葡萄牙，律師在英國，卻要求她把錢匯款到柬埔寨，這不合理。隨後，銀行員便找來警方協助勸阻。警察到場後，張女仍不斷強調，這名在英國的律師會來台灣找她，似乎深信不疑。