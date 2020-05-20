台中女行員失控拿刀自殘 副理奪刀被割傷手

台中市江姓女銀行行員今天晚間6時許，在北區中清路一段的公司上班時，突然情緒失控，拿美工刀欲自殘，當時在公司裡的黃姓女副理見狀，擔心江女傷到自己上前奪刀，反遭江女割傷右手食指，經通報警、消到場後，將黃女送醫，無生命危險；據同事透露，江女今天一直說自己偏頭痛，不知為何會情緒失控自殘。

據查，江姓女子（43歲）是在北區中清路一段一家銀行上班，今天下午時有向主管反映偏頭痛，身體不適，晚間6時許，江女因不明原因，突然要持美工刀自殘，該銀行的黃姓女副理（63歲）趕緊上前奪刀，但過程中黃女的右手食指被割傷，經送醫後無大礙，對於江女為何自殘，同事間眾說紛紜，詳細的案發原因，有待後續調查，警方將待黃女治療後，再詢問是否提出傷害告訴。 台中市北區中清路一段一家銀行今天晚間傳出女行員持刀自殘，不慎割傷主管的意外，警方獲報到場調查。圖／報系資料照