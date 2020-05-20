續任法務部長 蔡清祥：推動CT技術輔助解剖

法務部長蔡清祥續任，他今天說，法務部就監護處分已修法延長時間，近期要再修正保安處分法執行法為配套，關於蔡英文總統就職演說提及國民法官參審，法務部會全力配合，另要推動國民檢察審查制，讓人民有權利對不起訴案件行司法救濟。

蔡清祥說，包括檢察業務在內，法務部持續推動科技化，他會以「科技化的法務部」自許，業務單位都會AI部署、超前規畫。

蔡清祥說，法務部希望藉由AI輔助檢察官辦理「立案審查」及「精緻公訴」業務，規畫以AI判讀警方移送卷證，讓類型化案件、簡易案件迅速處理完畢，計畫利用AI協助公訴檢察官證據分析、提出量刑建議。

在調查局業務方面，蔡清祥表示，調查局計畫利用專利奈米粒子與毒品之間的螢光變化，讓第一線查緝毒品人員可快速、方便進行毒品種類初步篩檢，有助迅速溯源追查。

蔡清祥說，法醫研究所將運用電腦斷層(CT）技術輔助相驗解剖，提高死因判斷正確性；他說，CT對於肉眼看不見、或無法觸摸到的遺體內部，可提供更多的資訊，並提升檢察官推斷死亡原因的心證，有助於即將推動的國民法官審案時的參考，計畫北、中、南各設一CT相驗場所。

蔡清祥表示，科學辦案已是世界潮流，廉政署已建置「說謊行為徵候資料庫」作為辦案利器，未來會將鑑識心理學、人工智慧與肅貪實務結合，以AI破解犯罪密碼。

他說，行政執行署針對拍賣標的中屬於土地或無人居住的空屋，可至執行署及各分署拍賣網站線上點選觀內部格局的360度環景照片，應可增加民眾應買意願。

蔡說，繼智慧監獄推廣後，矯正署繼續推動智慧辨識整合系統，利用QRcode結合人臉辨識系統，在兼顧個資保護下，強化收容人資訊掌握，提升管理效率。