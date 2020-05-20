華碩指紋辨識採購弊案 內鬼經理50萬交保

台灣電腦大廠華碩傳採購弊案，42歲張姓經理、31歲陳姓女下屬，涉嫌未經正常比價，護航國內指紋辨識、4G網卡等兩家料件商，安排進貨較高價格，損害華碩利益，且張男帳戶查出高達8000萬元，疑似收廠商回扣，今下午檢方複訊後，命張50萬元交保，陳女15萬元交保候傳。

士檢昨指揮刑事局搜索張陳公司及住處，並拘提2人到案。檢警調查2人犯罪模式，華碩原本可向甲廠商購買材料，但疑似張男、陳女涉嫌護航乙廠商，讓乙未經審查成為料件供應商，由乙向甲購買零組件後，供應給華碩，造成華碩溢價1千多萬元。

張供稱，採購均經正常比價，手邊沒資料，記不清楚向特定廠商進貨原因，帳戶龐大資金是有金主委託投資期貨資金。陳供稱，受經理指示辦理，不知情。

華碩內部查出採購部門員工未把關第一線材料模組成本，罔顧公司利益，報案由檢警調查。

今傍晚5時許，檢察官複訊後諭知張男50萬元交保，陳女則15萬交保候傳。

華碩採購部張姓男經理被控未經比價，以較高價格向兩家料件商進貨，涉收回扣8000萬元，刑事局拘提他移送。記者李奕昕／翻攝