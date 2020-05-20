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華碩報案抓內鬼 2員工涉採購弊案下午檢方複訊
PC品牌大廠華碩（2357）爆出採購弊案，採購部門職員張男、陳女，疑似在採購電子零組件時有所缺失，導致華碩損失數百萬元，華碩日前至刑事局報案，士林地檢署昨天搜索，帶回2人訊問，全案依背信罪嫌偵辦中。
據悉，華碩採購部門張男、陳女是男女朋友關係，2人負責向廠商採購零組件，過去2至3年期間，疑似有所疏失，安排不合常規的交易，導致華碩損失百萬元。
全案由華碩集團定期內部查核時，發現2人行為異常，上周主動向刑事局報案「抓內鬼」，刑事局報請士檢檢察官指揮偵辦。
昨天搜索涉案張男、陳女的辦公室及居住所等4處，查扣採購相關事證，並帶回2人說明相關案情，今下午將由經濟組檢察官複訊，釐清採購弊案細節，以及華碩損失的詳細金額。
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