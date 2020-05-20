慣竊闖空門屋主扭打遁逃跳水溝 警民廣播圍捕落網

60歲林姓慣竊前天騎贓車在台南市後壁區闖空門，適屋主返家撞見發生扭打，林趁隙遁逃，還跳入附近排水溝，經里民廣播放送，警民發動圍捕落網，警方訊後依準強盜罪嫌送辦。

據悉，林嫌無業，住嘉義縣，多次在後壁區隨身攜帶犯案工具，常以騎乘竊得贓車，伺機趁無人在家時侵入民宅行竊，再將贓物轉賣銷贓，已多次落網。

前天上午9點多，林嫌故技重施，在後壁區新嘉國小附近潛入民宅翻箱倒櫃，適逢施姓屋主返家撞見怒斥，兩人發生扭打，林趁機掙脫，並將得手財物塞滿衣物，被害人及附近鄰居忙報案，同時透過社區廣播系統高聲發送一起來抓賊。

林擔心難兔脫，在社區逃竄，一度躲在一處豬舍，後被發現又逃出，最後顧不得社區3米深排水溝縱身一躍而下，一度藏匿閘門內。