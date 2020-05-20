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蛇蝎女疑凌虐毒友害命起訴 地院逆轉判2年徒刑

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市吳姓男子2016年10月失蹤半年後，檢警偵辦一起毒品案發現案外案，深入追查發現失蹤半年的吳男死亡，警方查獲涉案丁姓男子，在復興區爺亨部落產業道路旁找到吳男屍體，循線逮捕竺姓女子涉嫌，竺女因金錢糾紛涉嫌將吳男傷害致死，之後指示丁男遺棄屍體，桃園地檢署將竺女、丁男依殺人罪嫌起訴， 桃園地院今天中午判決，竺女、丁男無明確殺人證據，依遺棄屍體罪判決竺女有期徒刑2年、丁男判決有期徒刑1年。

檢警調查，當年48歲的吳姓男子染毒多年，常與同有毒癮的47歲竺女、54歲丁男混在一起，同為吸毒朋友，吳男多次被竺女強索財物，名下價值400多萬元房子也被迫過戶，吳男被敲詐財務，甚至被竺女罰站唱兒歌、伏地挺身唱兒歌，由於吳男罹癌身體虛弱，2人又有金錢糾紛，疑遭竺女凌虐、棍棒毆打致死，竺女發現吳男死亡後交付3千元央求丁男棄屍。

丁男租車搬運吳男屍體，要求不知情的周男、阿村協助開車至復興山區，要求周男、阿村下車，自己再開車將吳男屍體載到復興區爺亨部落的某產業道路旁，挖掘坑洞將吳男屍體埋遺棄，再開車搭載周男、阿村2人下山，向竺女回報「東西已丟掉了」。

檢方偵辦另起林男毒品案，意外發現吳男失蹤半年傳已死亡案外案，桃園警方深入追查，逮捕他案通緝的丁男追查，丁男供出竺女將吳男傷害致死、指示他棄屍復興區爺亨部落產業道路旁，警方在丁男指引下挖出屍體，竺女否認殺人，丁男坦承協助棄屍，檢方偵結將2人依殺人罪嫌提起公訴。

桃園地院審理，吳男死亡半年，屍體已腐化難辨、面目全非，吳男外傷致死，無明顯證據竺女殺人，丁男坦承遺棄屍體，審理考量竺女犯後飾詞狡辯毫無悔意、犯後態度惡劣，丁男坦承犯行，犯後有悔悟之意，竺女殺人罪嫌無罪，依遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑2年，丁男遺棄屍體罪嫌判決有期徒刑1年。

i桃園市竺姓女子（中）、丁姓男子（中後）涉殺害吳男棄屍罪嫌，桃園地院判決竺女有期徒刑2年、丁男有期徒刑1年。圖／聯合報資料照
i桃園市竺姓女子（中）、丁姓男子（中後）涉殺害吳男棄屍罪嫌，桃園地院判決竺女有期徒刑2年、丁男有期徒刑1年。圖／聯合報資料照

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