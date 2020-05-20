影／國外「呼麻」上癮 男子返國家中花圃偷植遭警逮

44歲陳姓男子至歐洲旅遊吸食大麻返國後，異想天開購得大麻種子偷偷在台北市住處的花圃栽種大麻，新北市刑大偵八隊獲報跟監埋伏，前天持搜索票上門查緝，查獲陳男及在場友人38歲林姓女子，警方當場查扣大麻成株、栽種器具等證物。

新北市刑大偵八隊今年初接獲線報，得知陳男去年底到歐洲旅遊接獨到大麻，返回利用上網學習種植大麻技術，並以通訊軟體購買大麻種子及種植器具，在家中花圃試驗種植大麻成株。