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影／國外「呼麻」上癮 男子返國家中花圃偷植遭警逮
44歲陳姓男子至歐洲旅遊吸食大麻返國後，異想天開購得大麻種子偷偷在台北市住處的花圃栽種大麻，新北市刑大偵八隊獲報跟監埋伏，前天持搜索票上門查緝，查獲陳男及在場友人38歲林姓女子，警方當場查扣大麻成株、栽種器具等證物。
新北市刑大偵八隊今年初接獲線報，得知陳男去年底到歐洲旅遊接獨到大麻，返回利用上網學習種植大麻技術，並以通訊軟體購買大麻種子及種植器具，在家中花圃試驗種植大麻成株。
警方經過長達2個多月跟監、蒐證，見時機成熟於前天持搜索票至陳嫌家中查扣種植大麻用電壓測量儀、水溶性肥料、磅秤、大麻種子、大麻植株等證物，陳嫌坦承犯行，林女否認食，警詢後將二人依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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