女婿殺岳母未成 法院「保護岳母及家人安全」裁定羈押

78歲翁姓男子認為92歲岳母在自己跟妻子爭吵時，總是袒護妻子，昨涉嫌持水果刀砍殺岳母，造成她頸部、手部中刀，送醫治療幸無大礙，警方詢後依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。

台北地院裁押理由在於，翁曾多次表示要攻擊岳母及家人，這次竟真的下手，造成岳母生命重大危險，為確保其安全，裁押但不禁見。

據調查，翁昨天凌晨近5點，在台北市松山區八德路住處，與妻子因金錢問題口角，兩人大聲爭執，將熟睡中的花姓岳母吵醒；岳母奔出房門勸架，翁認為岳母言詞在袒護妻子，一氣之下衝到廚房拿水果刀，往岳母身上狂砍數刀，造成她頸部中1刀、手部中2、3刀。

案由同住一屋簷的翁女兒報警，她也是熟睡中被吵醒，出房見岳母滿身是血。警方到場將翁帶回偵詢，並報請119救護送醫。

翁供稱，每次夫妻吵架，岳母總站在妻子那邊，好像看不起自己，昨天凌晨又袒護妻子，才「受夠了」一時衝動，失去理智犯案。