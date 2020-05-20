獨／總統府被駭客入侵的前一天 嘉市府遭勒索病毒攻擊

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市府衛生局檢驗科實驗室主機本月14日遭駭客以勒索病毒入侵，將衛生局無紙化會議系統加密，導致系統無法使用，並跳出視窗訊息，提供信箱及一串客戶編號，要求聯繫後才告知贖金金額，衛生局當天發現後通報市府智慧科技處，經三天修復後恢復正常，全案通報行政院資安處，調查局也已介入調查。

總統府本月15日才驚傳遭駭客入侵，造成資料外洩，中油本月初也遭勒索病毒攻擊，接連有公家機關受害，調查局格外重視，但市府衛生局強調，並無個資或機密文件外洩。

資安人員當時沒有理會駭客的勒索訊息，直接將主機及相關的6個伺服器停機並搶修，也啟動備份主機，為避免病毒持續感染，關閉衛生局部分網頁如毒品危害防制中心，但衛生局主要入口網站並無影響，因此鮮少有民眾察覺。

不過案發隔天，嘉義市議員李奕德在議會質詢關於校園反毒問題時，發現嘉義市毒品危害防制中心網頁無法開啟，但嘉義縣的網頁卻能立即打開，認為嘉義市的反毒宣導不夠用心。但其實當時是因病毒入侵，資安人員才關閉網頁。

衛生局指出，檢驗科實驗室主要是檢驗農漁產品有無超標添加物等，主機為24小時運轉，可能因此被入侵，另外無紙化會議系統多是過去為省紙時使用，如今鮮少使用，改以視訊會議系統居多，因此並沒有機密資料外洩。

智慧科技處指出，勒索病毒主要並非竊取資料，而是透過病毒加密，讓人無法使用系統或網頁，要付贖金後才能再開啟，但市府各局處都有備份主機，能將資料還原，因此立即停機修復，無紙化會議系統並非電子公文系統，資安等級並不高，可能因此有破口造成入侵。

市府已委託中華資安公司調查勒索病毒入侵方式及散播路徑，補強資安漏洞，釐清是否造成其他損失，一周內報告會出爐。

嘉義市府衛生局檢驗科實驗室主機遭駭客以勒索病毒入侵。記者李承穎／攝影
嘉義市府衛生局檢驗科實驗室主機遭駭客以勒索病毒入侵。記者李承穎／攝影
嘉義市衛生局的毒品危害防制中心網頁，一度因為勒索病毒入侵關閉。記者李承穎／翻攝
嘉義市衛生局的毒品危害防制中心網頁，一度因為勒索病毒入侵關閉。記者李承穎／翻攝
嘉義市議員李奕德（前排左二）本月十五日議會質詢時，發現嘉義市毒品危害防制中心網頁無法開啟。本報資料照片
嘉義市議員李奕德（前排左二）本月十五日議會質詢時，發現嘉義市毒品危害防制中心網頁無法開啟。本報資料照片

衛生局 資安 嘉義

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