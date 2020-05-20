女婿殺岳母未遂 北檢聲押獲准

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

78歲翁姓男子認為92歲岳母在自己跟妻子爭吵時，總是袒護妻子，昨涉嫌持水果刀砍殺岳母，造成她頸部、手部中刀，送醫治療幸無大礙，警方詢後依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官稍早聲押獲准。

警方調查，翁昨天凌晨近5點，與妻子因金錢問題口角，兩人大聲爭執，將熟睡中的花姓岳母吵醒；岳母奔出房門勸架，翁認為岳母言詞在袒護妻子，一氣之下衝到廚房拿水果刀，往岳母身上狂砍數刀，造成她頸部中1刀、手部中2、3刀。

由於翁的女兒與在場3人同住一屋簷，她也是熟睡中被吵醒後，看見岳母滿身是血，立刻報警。警方到場將翁帶回偵詢，並報請119救護送醫。

翁供稱，每次夫妻吵架，岳母總站在妻子那邊，好像看不起自己，昨天凌晨又袒護妻子，才「受夠了」一時衝動，失去理智犯案。

警方詢後將翁依殺人未遂罪嫌送辦，台北地檢署聲押獲准。翁的岳母經急救，生命暫無危險，在加護病房觀察。

翁男遭台北地檢署聲押獲准。圖為報系資料照
翁男遭台北地檢署聲押獲准。圖為報系資料照

殺人 檢察官

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