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辣椒水強盜心虛 闖27紅燈被捕

聯合報 / 記者林昭彰李隆揆柯毓庭／連線報導

新北市吳姓男子涉及多起強盜、竊盜案，吳昨晚騎車在三重遭警方追補，連闖廿七個紅燈並衝撞警車，逃亡五公里才被壓制逮捕，被依妨害公務等罪送辦。 記者林昭彰／翻攝
新北市吳姓男子涉及多起強盜、竊盜案，吳昨晚騎車在三重遭警方追補，連闖廿七個紅燈並衝撞警車，逃亡五公里才被壓制逮捕，被依妨害公務等罪送辦。 記者林昭彰／翻攝

卅九歲吳姓男子前晚騎乘機車經過新北市三重區時，刻意避開巡邏員警的眼神，員警覺得可疑而尾隨，他在市區繞了廿分鐘「逃亡」五公里，不但連闖廿七個紅燈還企圖衝撞警用機車。員警把他逼入死巷逮捕，問他幹嘛跑？他說「很多警察在找我」。

警方查出他涉及北市萬華區假冒刑警噴辣椒水搶奪婦人皮包等多起強盜竊盜案，還涉及新北市蘆洲、新店、三峽、樹林等地汽車竊盜，至少有五個警分局在抓他。前晚各單位匯集在三重警分局清查吳所犯刑案。

三重警方除對吳姓男子連續闖紅燈、逆向行駛開出罰款共五萬兩千八百元的罰單，昨天先依妨害公務與公共危險罪嫌送辦，新北地檢署偵訊後命限制住居後，等在地檢署外的萬華警分局隨即持台北地檢署檢察官核發的拘票將吳拘提到案，清查吳噴辣椒水強盜案。

前晚八時許，三重警分局三重派出所所長徐子胤率員執行機車巡邏勤務，在文化北路、信義西街口停等紅綠燈時，發現旁邊騎機車的吳姓男子（卅九歲）一看到他們就刻意把頭撇過去，徐示意另兩名員警注意尾追，不料吳卻闖紅燈加速逃離。

三輛警車開始追逐吳的機車，並要吳停車，但吳不理會，繞行大街小巷連續闖紅燈、逆向行駛，多次衝撞警用機車，造成警員吳忠澤跌倒受傷，但仍忍痛起身繼續追捕，後來支援警網加入，把吳逼進大榮街一處死巷，吳又棄車徒步企圖翻牆逃跑，最後被壓制逮捕。

警方原本以為他是通緝犯，清查後卻未發現通緝身分，吳供稱「很多警察在找我，我以為行蹤暴露了。」警方將他帶回派出所調查，吳供出五月十日曾在北市萬華龍山夜市，噴辣椒水搶奪一名呂姓婦人皮包，但僅得手兩百五十元現金。

據調查，呂婦下班途中遇到吳藉故攀談，吳趁機拿辣椒水噴呂婦，呂婦遇襲後沿路逃跑，路人上前關心，吳又若無其事趨前，並佯稱自己是刑警可提供協助，趁呂婦放下戒心，再度拿出辣椒水噴，搶走婦人皮包逃逸。

警察 強盜 妨害公務 竊盜 通緝 檢察官

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