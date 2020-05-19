快訊

落實防疫旅遊 阿中部長周六記者會帶隊遊墾丁

出國再等等！ 觀光局宣布：出團禁令延長至6月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男涉毒又患精障大白天狂毆路人 遭警強制送醫

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市李姓男子疑患精神疾病，又有毒品前科，導致性情不穩，多次在住處附近隨意攻擊他人，本月10日又涉案，毆打要牽機車離開的鄭姓男子，導致鄭男身上多處瘀青。警方獲報到場將他壓制，並帶回保護管束，強制送醫治療。

警方調查，李男（23歲）本月10日早上11點多，在一處巷內先搶走放在機車上的安全帽，再持安全帽沿路亂砸汽、機車。此時鄭男（30歲）行經該處，準備牽機車離開，不料與李對到眼，竟遭李痛毆，雙方一路追逐。

警方獲報到場，立刻壓制李，並將他帶回派出所保護管束。據調查，李疑患有精神疾病，又有毒品前科，導致性情急躁，只要情緒一上來，就會下樓隨機破壞他人財物，是當地住戶頭痛人物。

當時李男父親從住處追出門，仍來不及阻止兒子囂張行徑。附近住戶說，李男已多次隨機攻擊他人、破壞財物，總是看在李父面子上，放棄提告。

警方經李父同意，最後報請消防員將李男強制送醫。而鄭男遭毆後，身上多處瘀青，不過他經李父苦苦哀求，仍願給李男機會悔過，不提告。

李男在台北市一處巷內追打鄭男，導致鄭身上多處瘀青。記者蔡翼謙／翻攝
李男在台北市一處巷內追打鄭男，導致鄭身上多處瘀青。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 頭痛 消防員

延伸閱讀

「一盔一帶」新規上路 大陸安全帽價格暴漲六倍

安全帽近日在大陸突然大賣 原因原來是「一盔一帶」

高雄女亂闖套房睡覺 因思覺失調判無罪確定

精障強制就醫報案 內政部次長陳宗彥：警難鑑定

相關新聞

男涉毒又患精障大白天狂毆路人 遭警強制送醫

台北市李姓男子疑患精神疾病，又有毒品前科，導致性情不穩，多次在住處附近隨意攻擊他人，本月10日又涉案，毆打要牽機車離開的...

【刑案糗事錄3】一看人沒禿就結束查訪 319案錯過破案契機

警方偵辦重大刑案陷入膠著時，總希望多些線索來源。對於毫無頭緒、沒特定追緝對象案件，提供破案獎金是方法之一，若掌握現場影像或鎖定特定對象，公布監視畫面或照片請大眾協尋是常用方法。

前瞻無需急審！ 民眾黨籲振興優先

「疫情後產業結構及消費者行為都有衝擊性的改變，前瞻計劃應重新調整。」民眾黨19日舉辦記者會，呼籲政府先針對疫情的振興方案為主，不該急著排審前瞻預算。立委邱臣遠怒批：「運動產業的振興券都先喊了，到現在遲遲未實施，那前瞻計劃又在急什麼？」。

台南轎車駕駛撞死女騎士肇逃 今天中午到案說明

台南市中西區中華西路、民生路口，昨天清晨1點30分發生銀色轎車撞死黃姓女機車騎士後，車上駕駛及兩乘客竟棄車逃逸，經過警方...

影／網路聊天鬥嘴惹不爽 少年遭亂棒打還被錄影傳上網

桃園市一群原本熟識稱兄道弟的少年在網路聊天、鬥嘴，其中一位因為口氣帶嘲諷，引起其他人不滿，昨天下午到平鎮該名少年住家附近...

不顧疫情！接駁越南偷渡客來台 屏檢起訴2台籍船員

屏東地檢署月前聯合各地區查緝隊、特勤隊以及艦隊分署，在小琉球西南方海域查獲載著31名越南籍偷渡客的台國籍漁船，檢察官將2...

警踹頭事件頻傳 「報復性執法」藏心理危機

今年4月新北市警局中和分局國光派出所員警，因「踹頭」事件引發爭議，但事後進行私刑暴力之員警卻獲局長頒獎表揚，令輿論譁然。今年5月初，同隸屬新北市警局的三重分局三重派出所，一名員警在逮捕並制伏被告後，報復性「連呼九巴掌」，被民眾錄下並經媒體報導揭發。

酒後討債 砍死債務人鄰居

潘姓男子不滿呂姓男子欠六萬元不還，前天傍晚酒後持西瓜刀到呂住處要債，半途碰到呂交好的鄰居林姓男子，雙方口角，潘憑醉意揮刀...

新北市男子陳屍台東租屋處 不排除酒後嘔吐窒息

43歲新北市葉姓男子，今晚8點被同事發現陳屍在台東市租屋處，身體發黑，死亡有段時間，警方初步調查，不排除葉男酒後嘔吐，被...

錢櫃大火中罹難員工林子晨告別式 遺孀哀傷送別

台北市錢櫃KTV林森店四月二十六日一場大火，釀六死、四十八傷悲劇， 兩位罹難者錢櫃員工林子晨及周雨喬於今天下午在板橋殯儀...

男檢疫4度趴趴走遭罰百萬拒繳 竟嗆執行署已脫產

桃園市今年2月李姓男子居家檢疫期間4度違規外出「趴趴走」，遭桃園市政府重罰100萬元未繳，法務部行政執行署桃園分署電話聯...

追查台南肇事逃逸案 警方鎖定毒品前科男子

台南市中西區中華西路、民生路口，今天清晨1點30分發生銀色轎車撞死黃姓女騎士後，車上三人竟棄車逃逸，經過警方積極追查，下...

熱門新聞

聯大女學生在校廁疑被偷拍 遭導師刪照還要求原諒

夫妻爬柴山妻子失足掉落身亡 疑偏離木棧道路線

扯！台東憲兵哨所不見士官 竟醉倒未到勤判刑5個月

新北市男子陳屍台東租屋處 不排除酒後嘔吐窒息

大學光總經理盧政宏KTV捏OL胸 性騷擾判4月定讞

金門縣府暗夜大火 建設處半毀將啟動異地辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。