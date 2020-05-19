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男涉毒又患精障大白天狂毆路人 遭警強制送醫
台北市李姓男子疑患精神疾病，又有毒品前科，導致性情不穩，多次在住處附近隨意攻擊他人，本月10日又涉案，毆打要牽機車離開的鄭姓男子，導致鄭男身上多處瘀青。警方獲報到場將他壓制，並帶回保護管束，強制送醫治療。
警方調查，李男（23歲）本月10日早上11點多，在一處巷內先搶走放在機車上的安全帽，再持安全帽沿路亂砸汽、機車。此時鄭男（30歲）行經該處，準備牽機車離開，不料與李對到眼，竟遭李痛毆，雙方一路追逐。
警方獲報到場，立刻壓制李，並將他帶回派出所保護管束。據調查，李疑患有精神疾病，又有毒品前科，導致性情急躁，只要情緒一上來，就會下樓隨機破壞他人財物，是當地住戶頭痛人物。
當時李男父親從住處追出門，仍來不及阻止兒子囂張行徑。附近住戶說，李男已多次隨機攻擊他人、破壞財物，總是看在李父面子上，放棄提告。
警方經李父同意，最後報請消防員將李男強制送醫。而鄭男遭毆後，身上多處瘀青，不過他經李父苦苦哀求，仍願給李男機會悔過，不提告。
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