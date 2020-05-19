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台南轎車駕駛撞死女騎士肇逃 今天中午到案說明

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市中西區中華西路、民生路口，昨天清晨1點30分發生銀色轎車撞死黃姓女機車騎士後，車上駕駛及兩乘客竟棄車逃逸，經過警方積極追查，今天中午涉案盧姓男子由律師陪同到警分局到案，警方留置詢問中。

據了解，盧男（33歲） 是高雄地區藥頭，在高雄和台南地區活動。盧昨天清晨駕駛向女性友人昔來租賃銀色轎車，沿中華西路由南往北，遇警攔檢拒檢後，駕車逃逸還在中華西路和安平路口闖紅燈，撞上騎機車的黃姓婦人（40歲）後，盧棄車逃逸，後座方姓男子和方妻張女也棄車離開現場。

警方並在銀色轎車上找到20多公克毒品咖啡包，昨天下午並找到銀色轎車後座方姓男子和他的張姓妻子夫婦做證後，查出開車的是盧姓男子，方和張兩人詢問後請回。

盧姓男子涉嫌駕車撞死機車女騎士後棄車逃逸。記者黃宣翰／翻攝
盧姓男子涉嫌駕車撞死機車女騎士後棄車逃逸。記者黃宣翰／翻攝

毒品

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