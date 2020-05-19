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影／網路聊天鬥嘴惹不爽 少年遭亂棒打還被錄影傳上網

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一群原本熟識稱兄道弟的少年在網路聊天、鬥嘴，其中一位因為口氣帶嘲諷，引起其他人不滿，昨天下午到平鎮該名少年住家附近堵人，找到人以後持棒棍一陣猛打，髒話不斷，其中一人打了近1分鐘還不想停手，被打的少年抱頭直喊著「我又沒講你」求饒也沒用，等其他人喊「走了」才收手跟著離開。

警方據報趕到現場，打人的少年們已經離開，員警先把受傷的少年送醫幸無大礙，隨後鎖定涉案少年，昨晚至今天上午已經找到兩名少年並通知到派出所應訊，其中一人到案時神情緊，完全看不見用鐵棒打人還頻罵髒話的氣燄。

警方正在追查案情並通知涉案人到派出所，打人的畫面被施暴少年同夥PO上知名黑色豪門企業粉團，

警方立即採證，發現當時至少有5名少年在場，全部都是高職進修部學生或中輟生，除了一名被害人，有3人持棍棒打人，另一人在旁觀看錄影。

員警看打人的影片直搖頭，不只因為畫面像極了古惑仔，而是感慨少年血氣方剛，完全不知道自己要面對新修訂後的刑法，不再只是罰款還有刑責。

平鎮警分局指出，本案聚眾於公共場所鬥毆部分，已違反新修正之刑法妨害秩序罪，分局持續通知相關人等到案說明，訊後將以傷害及妨害秩序罪函送少年法庭審理。警方強調刑法修正通過後，3人以上在公共場所持械鬥毆，將處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，將處6個月以上5年以下有期徒刑，這次涉案的雖然都是少年，還是要面對修正後更嚴厲的刑法。警方提醒遭遇糾紛時務必保持冷靜，切勿以身試法。

其中一名少年打了近1分鐘不肯停手。記者鄭國樑／翻攝
其中一名少年打了近1分鐘不肯停手。記者鄭國樑／翻攝
少年們本來認識還是好朋友，為了細故變成3打1。記者鄭國樑／翻攝
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