影／網路聊天鬥嘴惹不爽 少年遭亂棒打還被錄影傳上網

桃園市一群原本熟識稱兄道弟的少年在網路聊天、鬥嘴，其中一位因為口氣帶嘲諷，引起其他人不滿，昨天下午到平鎮該名少年住家附近堵人，找到人以後持棒棍一陣猛打，髒話不斷，其中一人打了近1分鐘還不想停手，被打的少年抱頭直喊著「我又沒講你」求饒也沒用，等其他人喊「走了」才收手跟著離開。

警方據報趕到現場，打人的少年們已經離開，員警先把受傷的少年送醫幸無大礙，隨後鎖定涉案少年，昨晚至今天上午已經找到兩名少年並通知到派出所應訊，其中一人到案時神情緊，完全看不見用鐵棒打人還頻罵髒話的氣燄。

警方正在追查案情並通知涉案人到派出所，打人的畫面被施暴少年同夥PO上知名黑色豪門企業粉團，

警方立即採證，發現當時至少有5名少年在場，全部都是高職進修部學生或中輟生，除了一名被害人，有3人持棍棒打人，另一人在旁觀看錄影。

員警看打人的影片直搖頭，不只因為畫面像極了古惑仔，而是感慨少年血氣方剛，完全不知道自己要面對新修訂後的刑法，不再只是罰款還有刑責。