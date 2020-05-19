不顧疫情！接駁越南偷渡客來台 屏檢起訴2台籍船員

屏東地檢署月前聯合各地區查緝隊、特勤隊以及艦隊分署，在小琉球西南方海域查獲載著31名越南籍偷渡客的台國籍漁船，檢察官將2名台籍船員依未經許可入國罪起訴。

孔姓男子向綽號「澎仔」的男子租用漁船，從今年2月起，孔男出任漁船船長，楊姓男子是船員。孔男、楊男向接應的偷渡客取得聯繫，約定接駁31名南籍偷渡客來台，事成之後，孔男可獲得5萬元報酬，楊男則能獲得2萬5千元報酬。

達成協議後兩人開著漁船，在3月20日下午，從屏東縣東港鎮出港，隔日在屏東縣東港外海約70至80浬處，漁船透過海上接駁方式，接應完31名南籍偷渡客後，隨即返台。

海巡署艦隊分署第八海巡隊於21日下午，於小琉球西南外海約10.6浬處查獲這艘漁船，逮捕船上2名台籍船員與31名越南籍偷渡客。

屏東地檢署釐清案情後，31名越南籍偷渡客中，有2人因涉違反入出國及移民法案件，分別處有期徒刑2個月與3個月，偷渡客中的一名少年，由屏東地院少年法庭審理，其餘28名越南籍偷渡客獲不起訴處分。