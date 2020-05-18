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錢櫃大火中罹難員工林子晨告別式 遺孀哀傷送別
台北市錢櫃KTV林森店四月二十六日一場大火，釀六死、四十八傷悲劇， 兩位罹難者錢櫃員工林子晨及周雨喬於今天下午在板橋殯儀館舉辦告別式，林子晨的小舅子代表胞姊受訪時表示，今天告別式相當圓滿，只是原由姊姊出面受訪，因姊姊情緒幾近崩潰，所以由他代表受訪，他期盼錢櫃能妥善照顧六位罹難者家屬，也希望台北市政府能釐清真相，給家屬最公道的交代。
林子晨的遺孀也寫了一封簡短的公開信給錢櫃董事長練台生，信裡寫道「原本我有一個幸福美滿快樂的家，卻因為一場突如其來的人禍災難，使我的家庭遭逢巨變，奪走了我的摯爱，更奪走了稚子的父愛，如今卻成了孤兒寡母，再也回不去那個曾經完整的家，我心中之痛如刀絞，難以言表。」，字裡行間充滿不捨與哀傷，令人鼻酸。
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