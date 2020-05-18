三溫暖開槍殺人逃死 法院：關25年才可假釋已長期隔離

51歲男子黃坤仁，去年酒醉搭車到北市天龍三溫暖，下車後不滿黃姓泊車組長攙扶，近距離持槍射殺黃。士林地方法院認定，黃男酒醉失控、臨時起意開槍射殺，致黃無辜枉死，無期徒刑至少在25年後才能假釋，將長期與社會隔離，一審依殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

合議庭認為，黃行凶時，個人意志與控制能力不免因酒精影響，難與正常人相比，僅因過失自陷入泥醉狀態，但仍無適用刑法19條減刑。本件屬臨時起意，非預謀犯案，情節是否是國際公約所稱的最嚴重罪行？尚非無疑。

法院審酌，黃教化可能性甚低，黃在1989年曾有盜匪暴力犯罪前科，後又因竊盜罪期滿出監，迄今10年多來為有其他犯罪紀錄，現年51歲，無期徒刑至少須服刑25年，才能報請假釋，且須經監獄教化機構評估觀察，與社會將有長期隔離。殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

去年6月16日，黃和兒子、兒子女友在好樂迪喝下400毫升金門高粱後，由兒子攔下計程車，搭車到天龍三溫暖，下車後司機麻煩黃姓泊車組長協助攙扶，不料酒醉黃男卻持槍近距離射擊泊車組長，犯案後還跑到大馬路朝三溫暖再開１槍，隨後遭到眾人和警方壓制逮捕。

黃在審理時供稱，「當時喝醉酒，什麼都不記得了」。法院委由三軍總醫院做精神鑑定，醫院評估黃因酒精中毒失憶斷片，推估案發時因酒精引發酩酊狀態可能性極高，此狀態下行為辨識能力、控制能力顯著減低。

辯護人稱，黃在案發前偶然飲酒，飲酒前並無犯罪故意，行凶時精神狀況已因飲酒，致辨識行為違法或辨識行為能力，顯著減低，應依刑法第19條規定減輕其刑。

公訴檢察官指出，依中正大學犯罪防治學系暨研究所心理鑑定，黃非精神障害或其他心智缺陷患者，先持槍對黃開槍後，逃離現場再開槍嚇阻眾人上前，足認意識尚清醒，可完成瞄準與射擊動作，當時有意識且可控制行為。

法院採信醫院鑑定，認為黃酒醉失控犯案，且因試槍而帶槍出門，但黃是中度酒精疾患，對此更不能諉為不知，攜槍外出後，貿然飲酒，一個人喝下400毫升的金門高粱，沒把槍枝交給旁人保管等安全措施，以致持槍行凶。

告訴代理人稱，黃僅因肢體接觸，持槍射殺黃男，符合聯合國公民與政治權利國際公約「最嚴重罪行」，應判處死刑。

法院審酌，黃男與死者素不相識且無仇怨，在大街上持槍恣意行凶，導致無辜枉死，造成家屬身心傷痛永難復原，犯罪手段堪稱惡劣，實應嚴懲罰。

經中正大學評估，黃均有否認犯行與合理化解釋自我認知，犯後也欠缺自我反省動力，特別是對被害人與被害人家屬態度，推測具有「反社會人格障礙症」傾向，再犯風險為高度，「酒精濫用」為再犯最大因素，應需在獄中接受酒癮戒治治療等。

槍枝部分，黃未經許可，寄藏可發射子彈具有殺傷力改造手槍，處有期徒刑4年2月，併科罰金15萬元。改造手槍1把、子彈6顆均沒收。全案可上訴。