開槍射殺泊車組長男辯斷片不記得 一審判無期徒刑

男子黃坤仁去年6月16日，喝下400毫升金門高粱後，搭計程車到北市天龍三溫暖，下車後不滿黃姓泊車組長攙扶，近距離持槍射殺黃，逃跑時又朝三溫暖開1槍，隨即遭眾人、警方壓制。士林地方法院認定，黃男酒醉失控開槍，導致黃無辜枉死，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

黃在審理時供稱，「當時喝醉酒，什麼都不記得了」。法院委由三軍總醫院做精神鑑定，醫院評估黃因酒精中毒失憶斷片，推估案發時因酒精引發酩酊狀態可能性極高，此狀態下行為辨識能力、控制能力顯著減低。

辯護人稱，黃在案發前偶然飲酒，飲酒前並無犯罪故意，行凶時精神狀況已因飲酒，致辨識行為違法或辨識行為能力，顯著減低，應依刑法第19條規定減輕其刑。

公訴檢察官指出，依中正大學犯罪防治學系暨研究所心理鑑定，黃非精神障害或其他心智缺陷患者，先持槍對黃開槍後，逃離現場再開槍嚇阻眾人上前，足認意識尚清醒，可完成瞄準與射擊動作，當時有意識且可控制行為。

法院審酌，本件事臨時起意，非預謀犯案，黃是為了試槍而帶槍出門，但黃是中度酒精疾患，對此更不能諉為不知，攜槍外出後，貿然飲酒，和兒子、兒子女友在好樂迪飲酒唱歌，一個人喝下400毫升的金門高粱，沒把槍枝交給旁人保管等安全措施，以致持槍行凶。

法院採信醫院鑑定，黃雖因喝酒精神耗弱，行凶時，個人意志與控制能力不免因酒精影響，難與正常人相比，因過失陷入泥醉狀態，但無適用刑法19條減刑或免除其刑。

告訴代理人稱，黃僅因肢體接觸，持槍射殺黃男，符合聯合國公民與政治權利國際公約「最嚴重罪行」，應判處死刑。

法院審酌，黃男與死者素不相識，無仇怨，在大街上持槍恣意行凶，導致無辜枉死，造成家屬身心傷痛永難復原，犯罪手段堪稱惡劣，實應嚴懲罰。

經中正大學評估，黃均有否認犯行與合理化解釋自我認知，犯後也欠缺自我反省動力，特別是對被害人與被害人家屬態度，推測具有「反社會人格障礙症」傾向，再犯風險為高度，「酒精濫用」為再犯最大因素，應需在獄中接受酒癮戒治治療等。

法院認為，黃有長期甚至永久與社會隔離必要，黃現年51歲，無期徒刑至少須服刑25年方能報請假釋，且須經監獄教化機構評估觀察，與社會將有長期隔離，殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。