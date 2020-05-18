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刑事局破私菸工廠 33萬支擬製「五星」香菸全查扣

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

刑事局南打偵四隊今天宣布破獲不法集團涉在彰化和美鎮承租廠房，疑從國外走私廉價菸草、捲製紙菸，再交給下游包裝成「五星」等貌似日本品牌的香菸，流通於檳榔攤、夜市等販售。警方5天前搜索查扣33萬多支菸、菸絲5834公斤，並逮阮姓、賴姓男子及3名逃逸越南移工

警方指出，依彰化市政府公告市值，換算此次查扣紙菸、菸絲約值1500萬元，已違反菸酒管理法，不過尚屬行政罰鍰，先函送彰化地檢署偵辦；警方將深入追查菸絲的來源走私管道、下游包裝出的成品及通路。

不法集團在彰化和美鎮承租鐵皮廠房，51歲阮姓男子、27歲賴姓男子及3名越南逃逸移工將一袋袋麻布袋內的菸絲，用機具捲成一支支的紙菸，接著裝箱，幾乎日夜趕工，接著載至其他地方進行包裝。

刑事局南打偵四隊年初接獲線報，指市面上檳榔攤、夜市、工地福利社等，出現仿造日本菸的「五星」香菸，每包僅賣50、60元，經刑事局與彰化警方、海巡署高雄查緝隊組專案小組，掌握和美鎮的廠房，本月13日前往搜索，當時機具正在運轉中，當場逮阮姓男子等5人，並扣得紙菸、菸絲及器具。

阮姓男子等人承認做私菸，辯稱本月初才開始製造，警方將進一步通知廠房負責人到案，釐清有無成品輸出；至於3名逃逸移工送交移民署收容。警方表示，去年也查獲類似私菸廠房還有中國大陸師傅，研判走私境外廉價菸絲，不僅來路不明、化學成分物質含量不明，未經合法檢驗，恐造成民眾更大的健康危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

刑事局南打偵四隊今天宣布在彰化和美鎮的鐵皮廠房，查獲私菸工廠。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵四隊今天宣布在彰化和美鎮的鐵皮廠房，查獲私菸工廠。記者林伯驊／翻攝
彰化和美鎮的私菸工廠將成品裝箱。記者林伯驊／翻攝
彰化和美鎮的私菸工廠將成品裝箱。記者林伯驊／翻攝
彰化和美鎮的私菸工廠內，菸絲用麻布袋裝。記者林伯驊／翻攝
彰化和美鎮的私菸工廠內，菸絲用麻布袋裝。記者林伯驊／翻攝
菸絲製成的捲菸成品，已分裝箱子。記者林伯驊／翻攝
菸絲製成的捲菸成品，已分裝箱子。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵四隊查扣的私菸成品33萬支。記者林伯驊／翻攝
刑事局南打偵四隊查扣的私菸成品33萬支。記者林伯驊／翻攝

走私 移工 私菸

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