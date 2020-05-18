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影／刑事局中打肅槍抓4人 異口同聲：改槍是興趣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打第五隊在5月初執行肅槍專案，分別在新北、桃園、台南等地，帶回涉案馬姓男子等4人，查獲改造手槍、空氣槍、模擬槍、子彈半成品等贓證物，馬等4人互不相識，但面對檢警詢問，辯詞都如出一轍，辯稱「喜歡改槍，且剛改不久，沒有販售」，全案警詢後將4人依槍砲罪，移送各地檢署偵辦，其中馬是保全，但改槍工具有車床，專業且完整，檢方認定有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

刑事局中打第五隊在5月6日至14日執行肅槍專案，與新北市警局林口分局、高雄市警局左營分局成立專案小組，經多月蒐證後，分別在6日、12日、14日在新北市、桃園市、台南市執行，帶回馬姓（42歲）、許姓（27歲）、張姓（42歲）、陳姓男子（40歲）等4人，查獲改造手槍2把、空氣槍1把、模擬槍1把、子彈成品3顆、子彈半成品1批、槍管、撞針、車床、電鑽、研磨機、固定台、鑽頭、銼刀及槍身滑套等改造工具相關證物。

據查，馬姓男子擔任新北市夜班保全，但涉嫌購買二手車床等專業工具改槍，另外許姓、陳姓男子是鐵工、張姓男子是司機，馬除了車床外，還查扣改造手槍1把、空氣槍1把、模擬槍1把，另在搜索許時，查扣改造手槍1把、子彈3顆、鑽床1台、固定台1台、研磨機1台及銼刀等改造工具證物。

檢警在搜索張姓男子時，查扣改造槍管及撞針1批等改造工具證物；搜索陳姓男子時，查扣改造手槍半成品及電鑽等改造工具證物。涉案馬等4人分送新北等地檢署後，馬因改造工具完整，有反覆實施之虞，向法院聲押獲准，其餘涉案3人裁定交保或請回。

刑事局中打第五隊表示，非法槍彈為暴力犯罪之亂源，模擬槍更是犯罪分子改造槍械之重要素材，嚴重危害社會治安，政府正持續推動修法中。新冠狀病毒防疫期間，本局為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝來源。

刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第五隊在5月執行肅槍專案，分別在新北、桃園等地，帶回涉案馬姓男子等4人，並查扣車床等贓證物。記者陳宏睿／攝影

保全 槍枝

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