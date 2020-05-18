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三溫暖外射殺熱心的泊車組長 醉漢槍手判無期徒刑
男子黃坤仁去年6月在台北市大同區天龍三溫暖外，近距持槍射擊泊車組長黃姓男子致死，緊接著跨越中央分隔島，在大馬路上再朝三溫暖開1槍，當場遭警方壓制逮補。士林地方法院今天宣判，認定黃坤仁犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。
起訴指出，去年6月16日晚上10時40分許，52歲黃坤仁從北市文山區搭計程車到重慶北路天龍三溫暖，因酒後步伐不穩，盧姓司機請62歲黃男協助攙扶，黃坤仁疑似不滿肢體接觸，竟亮槍，朝4公尺外的黃男近距離開槍。
黃男在店工作長達20年，平時熱心服務，為人溫和，但去年卻因黃坤仁開槍，子彈從鼻梁區進入，貫穿腦幹橋區，當場倒地失去意識，經送醫急救，隔日凌晨因嚴重腦挫傷致中樞神經衰竭死亡。
黃坤仁開槍射殺黃男後，奔跑跨越重慶北路中央分隔島，逃逸途中為了嚇阻民眾，回頭再朝三溫暖外開了1槍，隨即在10點49分，遭現場眾人和接獲報案的員警壓制逮捕，並查扣作案用的槍枝。
黃坤仁辯稱，案發時酒醉，酒醒後斷片，不記得在三溫暖外的行為，看到監視器畫面才知曉自己的作為，真的很懊悔。
士院今日宣判，黃坤仁犯殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。持具有殺傷力改造槍枝，則判處4年2月併科15萬元罰金，1把槍枝、6顆子彈沒收。全案可上訴。
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