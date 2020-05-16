聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／六都第一個解封 台南萬象舞廳今晚復業熟客捧場
六都第一個解封，台南市萬象舞廳今天復業，舞廳相關從業人員晚間9時也合影留念，入夜後陸續有熟客前來捧場，生意較平日周末來的清淡許多，舞廳工作人員直說歇業1個多月，重新回到工作崗位，終於有錢賺了，自然開心。熟客說，專程前來相挺，小姐則說，希望客源能夠慢慢回流。
為了避免客人和小姐搭肩摟腰，以堆疊桌椅封閉舞池，僅以KTV包廂營業。晚間有4、5位熟客相約前來聲援，直呼「悶太久了，總算可以鬆一下」，面對戴口罩及實名制，覺得確實有點不方便，但也覺得配合防疫也是不得已的事。不過，舞廳內採梅花座，設透明隔板防止飛沫，不少熟客起初還不適應，經大班及小姐提醒，少了肢體接觸，眼神交會增多了。
董事長曾正義表示，新冠肺炎疫情發生，自4月9日起，舞廳生意連做都不能做，對現已75歲的他而言，不光是經濟上損失，還有精神上的壓力，這一個多月來每天都睡不好、睡不飽，這也是他經營舞廳35年來的頭一遭。
曾正義也向地主反映，希望能減輕每月近80萬元租金的支出，但地主並未點頭。他表示，自疫情發生後，舞廳生意一落千丈，每月都賠錢，迄今包括公司及員工收入，至少損700、800萬元。
他說，市長可以體諒業者的心聲，經市府相關單位複查合格後同意復業，感謝政府給我們這個機會，也絕對會遵守防疫相關規定，做良好的示範。他說，即便生意不好，至少復業是第一步，以後可以漸入佳境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言