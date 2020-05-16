影／六都第一個解封 台南萬象舞廳今晚復業熟客捧場

六都第一個解封，台南市萬象舞廳今天復業，舞廳相關從業人員晚間9時也合影留念，入夜後陸續有熟客前來捧場，生意較平日周末來的清淡許多，舞廳工作人員直說歇業1個多月，重新回到工作崗位，終於有錢賺了，自然開心。熟客說，專程前來相挺，小姐則說，希望客源能夠慢慢回流。

為了避免客人和小姐搭肩摟腰，以堆疊桌椅封閉舞池，僅以KTV包廂營業。晚間有4、5位熟客相約前來聲援，直呼「悶太久了，總算可以鬆一下」，面對戴口罩及實名制，覺得確實有點不方便，但也覺得配合防疫也是不得已的事。不過，舞廳內採梅花座，設透明隔板防止飛沫，不少熟客起初還不適應，經大班及小姐提醒，少了肢體接觸，眼神交會增多了。

董事長曾正義表示，新冠肺炎疫情發生，自4月9日起，舞廳生意連做都不能做，對現已75歲的他而言，不光是經濟上損失，還有精神上的壓力，這一個多月來每天都睡不好、睡不飽，這也是他經營舞廳35年來的頭一遭。

曾正義也向地主反映，希望能減輕每月近80萬元租金的支出，但地主並未點頭。他表示，自疫情發生後，舞廳生意一落千丈，每月都賠錢，迄今包括公司及員工收入，至少損700、800萬元。