酒後搭訕遭拒惱羞 西門町5男闖酒吧抄刀砍人

5名男子日前酒後在西門町一間超商外遇到一名貌美的女子，趁著酒意上前搭訕，卻遭女子「冷處理」，5人覺得面子掛不住，就隨女子進入一間酒吧內，持刀朝與女子同行的2名男子亂砍；警方獲報到場處理，一名張姓嫌犯來不及逃跑，當場落網，其餘4名犯嫌也陸續被警方循線逮捕到案，依法偵辦。

據了解，53歲的謝姓男子及62歲的王姓男子，4月30日凌晨與一名女性友人相約西門町成都路上的一間酒吧飲酒，過程中女子到酒吧附近一間超商購物，正好遇上剛喝完酒的5名男子；5人年約20至25歲，見女子身材姣好、年輕貌美，遂趁著酒意上前搭訕，未料女子直接「冷處理」不回應。

張姓男子等5人當街搭訕被拒，自認面子掛不住，便惱羞成怒，隨女子進入酒吧，找上謝、王兩人理論叫囂，雙方因此發生口角爭執，一言不合之下5人隨手抄起店內水果刀，朝謝、王二人一陣亂砍，導致其頭、手、背部受刀傷。

5人犯案後即逃離現場，但轄區警方獲報到場時，23歲張嫌來不及逃跑，直到警方控制現場、正在釐清人員身分時，張嫌趁隙拔腿逃跑，跑不到200公尺，仍被警方制伏逮捕。

除張嫌當場落網，警方也鎖定車籍資料，在案發24小時內將其餘在逃4人陸續逮捕到案；警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。至於受傷的謝、王兩人事後被送往台大醫院救治，並無大礙。