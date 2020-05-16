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夥同母親買凶殺父冰屍 判18年2月

聯合報 / 記者林孟潔／台北報導

高雄男子丁泰文不滿父親丁盛芳家暴，且花光三千萬元遺產，夥同母親洪瑞敏買凶殺人，最高法院昨天判處洪瑞敏八年徒刑，丁泰文十八年二月徒刑，褫奪公權七年。 圖／聯合報系資料照片
高雄男子丁泰文不滿父親丁盛芳家暴，且花光三千萬元遺產，夥同母親洪瑞敏買凶殺人，最高法院昨天判處洪瑞敏八年徒刑，丁泰文十八年二月徒刑，褫奪公權七年。 圖／聯合報系資料照片

高雄男子丁泰文不滿父親丁盛芳家暴，且花光三千萬元遺產，夥同母親洪瑞敏買凶殺人，犯案後再將屍體放入冰櫃，掩蓋屍臭；最高法院昨天依殺害直系血親尊親屬罪，判處丁泰文十八年二月徒刑，褫奪公權七年；洪瑞敏則依殺人罪判處八年徒刑定讞，須入監。

高雄男子丁泰文不滿父親丁盛芳家暴，且花光三千萬元遺產，夥同母親洪瑞敏（中）買凶殺人，最高法院昨天判處洪瑞敏八年徒刑，丁泰文十八年二月徒刑，褫奪公權七年。 圖／聯合報系資料照片
高雄男子丁泰文不滿父親丁盛芳家暴，且花光三千萬元遺產，夥同母親洪瑞敏（中）買凶殺人，最高法院昨天判處洪瑞敏八年徒刑，丁泰文十八年二月徒刑，褫奪公權七年。 圖／聯合報系資料照片

協助丁泰文殺人的蔡東諺則判刑十三年，褫奪公權六年、高志榮判刑十五年，褫奪公權七年定讞。

判決指出，丁盛芳花光三千萬元遺產，長期對妻子、家人施暴，導致丁泰文、洪瑞敏不滿，由洪婦提議殺人，另由丁男找來蔡東諺、高志榮共同殺害丁盛芳，允諾事成之後各交付五十萬元報酬。

二○一八年六月，丁泰文、蔡東諺、高志榮趁丁盛芳熟睡時，拿濕浴巾、抱枕企圖悶死丁盛芳，並拿甩棍亂棒毆打丁盛芳，但丁泰文見計畫失效，改叫蔡東諺拿開山刀砍人，蔡東諺拿刀亂刺丁盛芳一刀後，心生畏懼將凶刀在床上，跑去把風。

高志榮在丁泰文催促下，拿起開山刀朝丁盛芳頸部砍兩刀，導致丁盛芳右頸靜脈斷裂，大量出血而死；當時正值盛夏，數日後屍臭四溢，丁泰文再以棉被、棉繩綑綁父親遺體，再和蔡東諺、高志榮一起搬至冰櫃中。

三個多月後，警方上門探訪丁盛芳下落，見洪瑞敏神色閃爍，打開冰櫃才發現丁盛芳的遺體，案情因而曝光；丁泰文等四人均坦承犯行，供稱受不了丁盛芳家暴，且四年內變賣祖產花用殆盡，才萌生殺人動機。

高雄高分院認定，丁泰文案發前沒和父親同住，沒有直接面對家暴，卻與母親買凶殺人，嚴重悖離倫常，應予以苛責，最高法院駁回上訴，全案定讞。

殺人 家暴 遺產

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