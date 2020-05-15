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新莊屈臣氏遭搶 2嫌被聲押禁見
「屈臣氏」新莊幸福路門市前天晚間近11時遭2名蒙面歹徒持刀闖入，被搶走18萬餘元。警方根據監視器畫面追查，昨天晚間在桃園市中壢區逮捕李姓、鄧姓2名男子，而新北地檢署複訊後，稍早也依罪嫌重大、串證和逃亡等理由向法院聲請羈押禁見。
前晚10時55分，遭搶的屈臣氏門市準備打烊，鐵門已拉下一半，但李、鄧2人從鐵門下方空隙鑽進店內，持刀恫嚇「把錢拿出來」，並用束帶捆綁3名女店員，得手旋即逃跑，整個過程約莫10分鐘。店家清點後，損失大約18萬餘元。
事發後，李、鄧2人攔計程車逃逸，到了林口後又轉搭另一輛計程車繼續南下桃園，但移動軌跡仍被警方掌握，昨晚8時許在中壢被逮，由於贓款僅剩6萬餘元，警方懷疑其他贓款被2人拿去還債。另外，警方也從鄧男身上查獲改造手槍和子彈，正擴大追查槍械來源。
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