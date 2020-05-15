酒店借殼上市KTV稽查疑有女陪酒？對方回兩個字認定難

台南市政府聯合稽查小組昨天對台南中西區錢櫃KTV進行逐層稽查，在15樓包廂發現疑似有陪酒行為，但對方推說是「朋友」，造成認定上困難，市府經發局表示，後續除移請警察局及相關單位加強稽查，因有不少人未依規定口罩及未落實實名制登記，涉嫌違反傳染病防治法部分移請市府相關局處裁處。

為防範新冠肺炎疫情擴散，中央疫情指揮中心宣布酒店、舞廳等特殊營業場所暫停營業，已長達一個多月，傳出有酒店業者借用KTV場所經營陪酒生意，引起關切，台南市府聯合稽查小組昨天前往中西區錢櫃KTV執行稽查，逐樓逐間包厢清查，發現疑有女性陪酒，但包廂人員都說是朋友，認定上有難度，業者也未確實執行實名制登記，業者推說客人不配合也只能盡力勸說。

市府表示，為保障民眾消費權益與公共安全，將加強特定行業稽查強度，提醒業者勿抱持僥倖心態，以避免受罰；違反傳染病防治法將移由衛生局依相闗規定裁罰3千至1萬5千元；若有女陪酒則涉及違反登記之營業項目不符者， 除可通知限期改正或補辦外，並得處1千5百元以上1萬5千元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，得按次處罰。