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小感冒卻照超音波？ 林姓名醫涉詐領健保費遭拘提

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，近1年有2000多筆可疑檢查，得手500萬元，刑事局帶回他與陳姓男醫師、廖姓女助理調查，依詐欺、業務上文書登載不實罪嫌移送法辦。

林稱，合理臆測疾病，安排必要檢查，未詐領健保費；陳稱不記得曾做相關診斷或檢查；廖稱剛到診所上班，不知情。檢方複訊後聲押林，命陳、廖各以20萬、2萬元交保。

警方調查，林姓男子（44歲）從台大醫學系畢業，曾任職台大、榮總醫院，在網路上小有名氣，前年10月他在新北市永和區開業，聘請醫師陳姓男子（55歲）協助看診，找來廖姓女子（50歲）擔任法務助理。

這間診所遭控以免收掛號費吸引民眾看診，明明無相關症狀，卻診斷可能有糖尿病、高血脂、腎結石或甲狀腺疾病，不實登載病歷，再偽造身體檢查記錄，向健保署申報健保醫療點數費用。

有病人發覺檢查有異，去年底向健保署檢舉，台北地檢署接獲資料，上月交查刑事局偵四大隊第二隊，警方昨天至林、陳位於台北市的住處拘提兩人，搜索診所帶回廖以證人身分詢問，檢方開庭將廖轉被告。

警方比對該診所抽血檢查記錄，發現從去年4月至今年1月，高達2000餘筆在檢驗所找不到送驗檢體資料，懷疑將上千名患者造假檢查，申報健保費500萬元。

警方初步詢問30多名看診民眾，查出檢查項目與身體症狀不符，有人小感冒，卻被記載照腹部超音波，已從診所及醫師住處查扣病歷、檢驗資料、申報醫療點數總表，擴大比對有無不實記錄。

新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索診所。記者李奕昕／翻攝
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索診所。記者李奕昕／翻攝
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局搜索查扣病歷、檢驗資料及申報醫療點數總表。記者李奕昕／攝影
新北市某家醫科診所林姓男院長（中）涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局拘提他依詐欺等罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝
新北市某家醫科診所林姓男院長（中）涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，刑事局拘提他依詐欺等罪嫌移送。記者李奕昕／翻攝

健保 保費 詐欺

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