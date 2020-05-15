北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

劉姓女子昨晚在台北市中山區持刀畫傷停等紅燈的余姓騎士，警方獲報火速逮人，劉女供稱「有聲音要我去割別人的頭，如果不割我會被殺死」。警方詢後將她依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官聲押獲准。

警方調查，劉女（30歲）昨天凌晨4點多，徒步行經林森北、長安路口，見余男（30歲）騎機車停等紅燈，先慢慢走向余，再突持預藏的小刀朝余脖子畫去；余阻擋，雙方扭擠一塊，劉最後逃跑。

警方獲報到場，透過余男及目擊民眾描述的劉女外貌特徵，3分鐘後在案發現場附近逮到劉女，將她帶回派出所偵詢。

據了解，劉女是在萬華以100多元購買刀具，隨後跑到中山區伺機犯案。她供稱，「有聲音要我去割別人的頭，如果不割我會被殺死。」

余男頸部遭畫有2公分傷口，送醫治療無礙，他說，當時是要騎車返家，沒想到遇到衰事。