快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市2家飯店一周內接連遭縱火 嫌落網辯「喝酒忘記了」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市邱姓男子一周內涉嫌在飯店房間縱火2次，由於日前錢櫃火警造成6死，邱男縱火行為也引起警方高度重視。警方昨晚逮到邱，他供稱「喝了酒什麼都忘了」，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，邱男（52歲）平時居無定所，本月12日投宿北市中山區長安東路一家飯店，預計16日退房；14日凌晨3點多，他疑施用毒品又飲酒，竟將棉被捲在一起，再淋上酒，持打火機縱火。

邱男當下跑出飯店，飯店人員發現他行為怪異，隨後就聽見火災警報器響起，立刻打119求救。消防員到場破門，發現地毯燒了一個洞，床單也燒毀，疑遭人為縱火，所幸火勢不大。

警方接獲轄內飯店疑遭縱火，立刻介入偵辦，在起火房內發現邱男遺留的安非他命。

邱男昨天下午回到飯店，立刻被飯店人員制止行動，警方隨即前往逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦。

據調查，邱男有毒品前科，本月9日就在北市松山區八德路一家飯店，用相同手法縱火，他供稱飲酒後在房間抽菸，「什麼都忘了」。

由於日前林森錢櫃火警造成6死，邱男在現今敏感時刻縱火，引起警方高度重視；有警員說，幸好邱男縱火後，火勢沒有延燒，否則後果不堪設想。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱男（中）一周內涉嫌在台北市2間飯店房內縱火。記者蔡翼謙／攝影
邱男（中）一周內涉嫌在台北市2間飯店房內縱火。記者蔡翼謙／攝影
消防員破門發現火勢已滅。記者蔡翼謙／翻攝
消防員破門發現火勢已滅。記者蔡翼謙／翻攝
消防員破門發現火勢已滅。記者蔡翼謙／翻攝
消防員破門發現火勢已滅。記者蔡翼謙／翻攝

縱火 北市

延伸閱讀

北市8局15類場館 18日起開放租借、恢復課程活動看這邊

北市場館逐步解封 不聚餐實名制室內不超過50人

速破案！屈臣氏搶匪落網 錢莊借錢還不出鋌而走險

虐童致死表姨看守所內遭打臉 縱火燒死父醫學女下的手

相關新聞

北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

劉姓女子昨晚持刀在台北市中山區持刀畫傷停等紅燈的騎士，警方獲報火速逮人，劉女供稱「有聲音要我去割別人的頭，如果不割我會被...

台塑林園廠傳爆炸掀槽蓋 勞檢裁停工

台塑林園聚丙烯廠今天下午傳出爆炸巨響，高雄市勞檢處勘查，發現出事的編號T-913B儲槽，頂槽頂蓋已經掀開，懷疑是天氣熱導...

小感冒卻照超音波？ 林姓名醫涉詐領健保費遭拘提

新北市某家醫科診所林姓男院長涉嫌不實診斷，以造假檢查記錄詐領健保費，近1年有2000多筆可疑檢查，得手500萬元，刑事局...

酒店借殼上市KTV稽查疑有女陪酒？對方回兩個字認定難

台南市政府聯合稽查小組昨天對台南中西區錢櫃KTV進行逐層稽查，在15樓包廂發現疑似有陪酒行為，但對方推說是「朋友」，造成...

攻擊中油駭客來自海外 調查局：疑另有10家企業被滲透

包括中油、台塑在內近日國內有多家能源、科技公司遭「勒索軟體」攻擊，影響營運，駭客喊價一台電腦解密美金3000元；調查局資...

台塑林園廠疑儲槽壓力大致悶燒 高市環保局將開罰

台塑高雄林園廠今天下午2點30分左右發生爆炸火警，廠內一座獨立石化槽冒出濃煙，居民說，聽到很大的爆炸聲。高雄市消防局派人...

台塑林園廠爆炸 25公尺儲槽安全閥跳脫槽蓋掀開

台塑林園廠今天下午2點30分左右發生爆炸火警，據勞檢單位人員初步了解，廠內的聚丙烯儲槽在爆炸後，槽蓋整個掀開脫離，懷疑安...

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 高雄消防隊搶救中

在高雄市林園區石化一路的台塑林園廠，今天下午2點30分左右發生爆炸火警，廠內1獨立石化槽冒出濃煙，居民說，聽到很大的爆炸...

北市2家飯店一周內接連遭縱火 嫌落網辯「喝酒忘記了」

台北市邱姓男子一周內涉嫌在飯店房間縱火2次，由於日前錢櫃火警造成6死，邱男縱火行為也引起警方高度重視。警方昨晚逮到邱男，...

前後任女友臉書互嗆約談判竟大打出手 男主角車毀人傷

高雄市前鎮區光華國中後門今天凌晨傳出糾眾砸車事故，警方據報趕抵，已有5、6輛車鳥獸散，只剩1輛賓士車停留滋事現場，李姓男...

影／潑漆犯交保 林榮基：被害者的人身安全在哪裡

立法委員郭國文上午邀請中山銅鑼灣書店老闆林榮基、香港邊城青年發言人Kuma、以及勞工陣線秘書長孫友聯共同舉行記者會，提倡...

動員百警 暴力老角頭「柳丁」被逮

台北市大橋頭幫綽號「柳丁」的老角頭劉丁柱，加入天道盟太陽會後，涉及多起教唆及率眾向商家暴力討債、恐嚇取財案，幫眾甚至為討債凌虐被害人致死；刑事局、北市刑大等單位前天動員百人，逮捕劉等七人到案，依組織犯罪、槍砲、毒品等罪嫌送辦，檢方訊後聲押劉丁柱及陳姓副分會長，其餘一至五萬元交保。

熱門新聞

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

19年前歸仁雙屍命案謝志宏被判9次死刑 定讞後再審逆轉無罪

汐止男陳屍大樓水塔11天 住戶用臭水驚見浮屍

獨／網拍便宜一線名牌彩妝 女花近兩百萬買來全假貨

北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

台中北屯好市多工地傳火警 警消到場業者已撲滅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。