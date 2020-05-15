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北市2家飯店一周內接連遭縱火 嫌落網辯「喝酒忘記了」
台北市邱姓男子一周內涉嫌在飯店房間縱火2次，由於日前錢櫃火警造成6死，邱男縱火行為也引起警方高度重視。警方昨晚逮到邱，他供稱「喝了酒什麼都忘了」，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，邱男（52歲）平時居無定所，本月12日投宿北市中山區長安東路一家飯店，預計16日退房；14日凌晨3點多，他疑施用毒品又飲酒，竟將棉被捲在一起，再淋上酒，持打火機縱火。
邱男當下跑出飯店，飯店人員發現他行為怪異，隨後就聽見火災警報器響起，立刻打119求救。消防員到場破門，發現地毯燒了一個洞，床單也燒毀，疑遭人為縱火，所幸火勢不大。
警方接獲轄內飯店疑遭縱火，立刻介入偵辦，在起火房內發現邱男遺留的安非他命。
邱男昨天下午回到飯店，立刻被飯店人員制止行動，警方隨即前往逮捕，詢後依公共危險罪嫌送辦。
據調查，邱男有毒品前科，本月9日就在北市松山區八德路一家飯店，用相同手法縱火，他供稱飲酒後在房間抽菸，「什麼都忘了」。
由於日前林森錢櫃火警造成6死，邱男在現今敏感時刻縱火，引起警方高度重視；有警員說，幸好邱男縱火後，火勢沒有延燒，否則後果不堪設想。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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