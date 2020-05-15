前後任女友糾眾談判砸車 高市警帶回6男2女

前鎮警分局今天凌晨獲報在高雄市光華國中後門有人打群架、砸車，立即調集多名警力趕往處置，帶回涉案6男2女調查，查出是李姓男子前、後任女友互嗆相約談判，引發街頭糾紛。

高雄市警察局前鎮分局凌晨零時許獲報，指在光華國中後門有人打群架、砸車，引起附近居民驚慌。由於事發地點在學校門口附近，警方立即調派多名警力趕往處置。

警網趕抵現場時，發現4男1女及1輛玻璃遭砸毀的賓士車、1支高爾夫球桿，全數帶回派出所調查，同時再擴大調閱監視器鎖定特定嫌疑人、車，再帶回2男1女偵訊。

警方初步調查，疑因被害人李男的現任女友與前任女友在臉書（Facebook）互嗆，雙方相約談判，李男找來5名友人，分別駕駛2輛自小客車在光華國中後門等候，不料隨後來了5輛汽、機車和多名男女，對方下車後持球棒、球桿砸車。

警方陸續帶回涉案6男2女調查，8人都坦承因在臉書互嗆而引發衝突，已鎖定特定嫌疑人持續追查。偵訊後，全案先依聚眾施強暴脅迫罪、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。