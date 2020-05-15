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夫遭議員撞死 妻太悲傷突跳樓

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月楊濡嘉林保光／高雄報導

高雄市議員韓賜村本月七日疑開車闖紅燈撞傷騎機車余姓男子，余五天後不治；余妻疑悲傷過度，昨天趁親友在一樓辦喪，獨上四樓跳樓輕生，掉到遮雨棚再摔落地面，骨折送醫住進加護病房。韓賜村驚聞余妻跳樓趕去醫院，遭余妻親友斥責「為什麼闖紅燈」。

高雄市議員韓賜村（右）撞死騎士余姓男子，余妻疑傷痛跳樓送醫；家屬昨天在醫院斥問韓「為什麼要闖紅燈」。 圖／讀者提供
高雄市議員韓賜村（右）撞死騎士余姓男子，余妻疑傷痛跳樓送醫；家屬昨天在醫院斥問韓「為什麼要闖紅燈」。 圖／讀者提供

韓賜村事後仍堅稱沒闖紅燈，對於車禍會尋求和解，對余妻墜樓受傷表示難過，希望余太太能保重，他也會盡全力協助善後。

韓賜村是高雄市議會民進黨團總召，五月七日下午開車行經小港區沿海一路、長興路口，與五十五歲余姓男子發生車禍，余本月十二日不治，警方前天依過失致死罪嫌將韓送辦，檢方以五萬元交保。

據調查，余在鋼鐵廠工作，是家裡經濟支柱，余妻（四十九歲）從越南嫁來台灣十多年，沒有工作，只照顧領有身心障礙手冊女兒，生活不好過。高雄市社會局已派社工慰問，將給予適當協助。

高雄市議員韓賜村開車撞死余姓男子，余家昨天辦喪時，余妻從四樓窗戶墜落，撞到遮雨棚。記者林保光／攝影
高雄市議員韓賜村開車撞死余姓男子，余家昨天辦喪時，余妻從四樓窗戶墜落，撞到遮雨棚。記者林保光／攝影

余妻（四十九歲）在丈夫去世後心情抑鬱，昨天上午八點廿分左右，原與親友在一樓靈堂前摺紙蓮花，親友買來早餐，她沒吃便獨自上樓。沒幾分鐘，余妻就從四樓窗戶墜下，擦撞靈堂前遮雨棚架再摔落地面，親友聽到巨響目睹她墜樓，報警送醫。余妻右腿開放性骨折，肋骨、腰椎等處也骨折，輕微顱內出血，暫住加護病房觀察。

昨天是高雄市議會開議首日，韓賜村上午十點多到靈堂悼祭余才得知余妻墜樓，驚訝趕去醫院探望，被余妻妹妹和甥女質問「你是議員嗎？你知道她跳樓嗎？為什麼要闖紅燈？」韓賜村只點點頭，顯得不好意思，轉頭離去趕赴議會。

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