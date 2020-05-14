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速破案！屈臣氏搶匪落網 錢莊借錢還不出鋌而走險

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市新莊屈臣氏昨日晚間遭2名歹徒行搶18萬得手，新莊警方組專案小組在1天之內火速將人逮捕；歹徒疑似經商週轉不靈，選擇向地下錢莊借錢紓困，卻被本金及高額利息壓得喘不過氣，最後鋌而走險行搶，警方將以強盜罪將2人移送新北地檢偵辦。

犯下屈臣氏搶案的主嫌李姓男子（46歲），因為向地下錢莊借錢週轉，但近日屢屢遭到追債，可是受疫情影響根本沒有收入好還債，竟夥同另1名同樣向錢莊借錢的鄧姓男子（36歲），隨機選擇店家進行行搶。

據了解，李男犯案當天稍早疑似被錢莊催債逼得喘不過去，才會出此下策，先從中壢前往台北市與鄧男商討如何湊出款項還債，最後竟選擇隨機對店家進行行搶；2人先是途經新莊幸福路尋找下手目標，見屈臣氏即將打烊，心想當日營業額一定不少，而屈臣氏沒有如銀行或超商的防盜連線機制，因此大膽衝入店內控制店員行動。

犯嫌得手18萬後隨即搭計程車逃往桃園，並帶著搶來的現金拿到地下錢莊償還債務，但行蹤早已在警方的掌控之中，警方專案小組一路跟監到中壢市區，並在晚間8時許在健行路上將2人當場逮捕。

2人落網後，警方分別在李男身上搜出剩下的5萬元現金、鄧男1萬元現金，還在鄧姓男子身上找到1把改造手槍及25發子彈，同時查扣2人手機；新莊警方表示，絕不姑息如此擾亂社會安寧的惡劣行為，將以強盜罪移送新北地檢偵辦，了解2人詳細犯案動機。

2名屈臣氏搶匪落網後被押回警局，將以強盜罪移送新北地檢偵辦。記者巫鴻瑋／攝影
2名屈臣氏搶匪落網後被押回警局，將以強盜罪移送新北地檢偵辦。記者巫鴻瑋／攝影
搶匪在警方跟監下於晚間在中壢落網，狼狽坐在路邊接受盤問。記者巫鴻瑋／翻攝
搶匪在警方跟監下於晚間在中壢落網，狼狽坐在路邊接受盤問。記者巫鴻瑋／翻攝
搶匪在警方跟監下於晚間在中壢落網，狼狽坐在路邊接受盤問。記者巫鴻瑋／翻攝
搶匪在警方跟監下於晚間在中壢落網，狼狽坐在路邊接受盤問。記者巫鴻瑋／翻攝

地下錢莊 強盜

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