刑事局偵破楓林網受矚 台美加強查緝合作

刑事局查抄國內流量最大盜版影視網站楓林網，美國在台協會等單位派員參訪，與警方宣示打擊侵權。聯合報系資料照／記者李奕昕攝影 刑事局日前破獲國內最大非法盜版網站「楓林網」，並引發上百個盜版網站陸續關閉。美國在台協會（AIT）、美國商會和OTT協會今天特別參訪刑事局，並達成建立台美查緝窗口等兩共識。

刑事局電信偵查大隊日前和美國電影協會（MPA）跨境合作分享情資和依法蒐證，4月宣布偵破國內最大非法盜版網站「楓林網（8maple.ru）」，包括日本內容產品海外流通促進機構（CODA）和多家國內媒體都委任律師提告，初估統計侵權金額近新台幣10億元。

由於此案為台美近年跨境合作查緝大型網站的成功案例，且後續引發上百個盜版網站陸續關站的蝴蝶效應。包括AIT和台北市美國商會等多個單位今天特地到刑事局參訪、交流。

刑事局也舉行「台美攜手保護智慧財產，宣誓強化打擊網路犯罪」記者會，局長黃明昭表示，刑事局和警政署保二總隊近一年來查獲多起數位侵權和一般網路侵權案件，成果豐碩，偵破「楓林網」佳績也獲美方讚賞，今天多方交流活動也達成兩項共識。

黃明昭指出，首先，美國未來相關專業領域訓練，將邀國內相關偵辦單位參加；其次，美方也會和國內查緝單位建立窗口，進行相互情資交流和案件偵辦。

台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）也表示，感謝台灣警方努力破獲「楓林網」，美國商會6月將發表的白皮書也將肯定台灣相關表現和重視，期待台美保持良好互動、加強合作，共同努力保護合法智慧財產權。

經濟部智慧財產局長洪淑敏說，智慧財產權為企業重要資產，這也是中美貿易戰所關注重點之一，希望加強台美雙方合作，建立台灣優質智慧財產權環境，吸引外資以促進產業發展。

台灣線上影視產業協會OTT理事長錢大衛則指出，根據資策會資料顯示，台灣每年因盜版所損失金額達283億元，警方破獲「楓林網」後，不但讓上百個盜版網站隨之自動關閉，所有正版平台業者流量也飆升約5成。

刑事局表示，為落實保護智慧財產權政策，統計各警察機關執行查緝非法侵權案，自2018年起迄今年3月止已達8942件，侵權金額逾260億元，為有效遏止網路犯罪持續發生，未來亟需與美方、國內智慧財產局及相關權利人團體攜手合作，強化跨境共同打擊能量。