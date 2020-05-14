影／台南市長黃偉哲到舞廳 要求採取實名制防疫

台南市長黃偉哲今天下午到台南市北區歇業中萬象舞廳了解舞廳內防疫設備和相關措施。曾姓業者說，舞廳歇業，影響許多人生計，希望可以復業。黃偉哲說，中央有規定KTV有要實名制登記，但沒有要求舞廳跟酒店要實名制登記，但他認為舞廳和酒店也應該實名制登記，來加強防疫。

黃市長說，今天主要是來看看，業者都有要求復業聲音，中央疫情中心也提到說，已經把條件都開出來了，只要符合這些中央的規定，地方政府可以考量，市府會一家一家看，如果符合規定，就會一家一家的開放。

黃偉哲說，今天看完後，會回去討論到底有沒有符合中央的規定，經過開會後，然後去做出決定來通知業者。記者問:「市長，有沒時間表?」黃市長表示，沒有時間表。

黃市長並前住舞廳內看封閉的舞池，包廂和半包廂桌上透明隔板。他說，舞池是人跟人最密切接觸的，包廂內有遵照那個梅花座，保持社交距離，有隔板也是避免這個所謂飛沫，或是說減少傳染的機會。入口的量體溫、量額溫，並要實名制的登記，實名制的登記是別的縣市和中央沒有規定，卻是台南市要求的。

「如果業者違反的話，怎麼辦?」黃市長說，業者自己有想要去弄一個切結書，因為如果說自己違反的話，這個當然是要受處分。還有媒體問，現在很多小姐會轉到一些不正常KTV，地下會轉到正常KTV?。