查抄最大盜版楓林網 AIT訪刑事局打擊侵權
國內流量最大盜版影視網站楓林網，長期上傳各國戲劇供免費觀看，刑事局接獲美國片商提告侵權，今年3月拘提業者送辦；美國在台協會等單位今天派員參訪刑事局，與警方宣示保障智慧財產權。
刑事局統計，前年至今年3月，警方查緝侵權案8942件，合計侵權金額高達260億元，楓林網被查抄後產生嚇阻力，上百個盜版網站陸續關閉。
刑事局下午舉行「打氣球」儀式，宣示打擊侵權，參與單位有經濟部智慧財產局、美國在台協會（AIT）、美國商會（AmCham Taipei）、台灣智慧財產權聯盟（TIPA）、社團法人台灣線上影視產業協會（OTT）、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、日本內容產品海外流通促進機構（CODA）。
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