查抄最大盜版楓林網 AIT訪刑事局打擊侵權

國內流量最大盜版影視網站楓林網，長期上傳各國戲劇供免費觀看，刑事局接獲美國片商提告侵權，今年3月拘提業者送辦；美國在台協會等單位今天派員參訪刑事局，與警方宣示保障智慧財產權。

刑事局統計，前年至今年3月，警方查緝侵權案8942件，合計侵權金額高達260億元，楓林網被查抄後產生嚇阻力，上百個盜版網站陸續關閉。