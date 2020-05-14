屢犯暴力案件 北市警掃蕩太陽會角頭「柳丁」等13人

以台北市老角頭「柳丁」劉丁柱為首的天道盟太陽會大同分會，自去年起涉及多起商家暴力討債、恐嚇取財及債務殺人事件；台北市警方經長期蒐證，近日發動兩波搜索行動，將劉丁柱及手下等13人檢肅到案，詢後依法送辦。

警方調查，該幫會成員去年涉嫌以暴力手段，為一名陪侍小姐向一間卡拉ok店恐嚇取財；另涉嫌藉著手術糾紛名義，向中山區一間醫美診所勒索20萬元，得手10萬元。

今年4月29日，一名男子因欠下3000元債務，被該幫派成員押走凌虐1小時，因此傷重身亡，過程中數名惡煞不顧死者苦苦哀求，以棍棒痛毆死者，現場哀嚎聲不斷，畫面慘不忍睹。

警方表示，該幫派平時參加公祭、餐會、收帳時，都穿著西裝，胸口別上「幫徽」；常以職場受傷、合約糾紛、醫療糾紛等名目對被害人進行恐嚇，近期又因債務糾紛衍生殺人命案，嚴重影響社會治安及他人生命、身體、自由、財產安全。警方於4月29日進行第一波掃蕩，逮捕6人後，昨天再度展開第二波掃蕩，將劉丁柱等7人檢肅到案。