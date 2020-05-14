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夫妻吵架…老公開槍誤擊 妻子急送醫取出彈頭
桃園周姓男子酒後和老婆大吵，拿著1把改造手槍和對方發扯，過程竟擦槍走火誤擊中她肚子，妻子緊急送醫開刀取出子彈，警方獲報時周仍謊稱是有人入侵朝他老婆開槍，但員警一調監視器就戳破謊言。法院審酌，周雖主動打119報案，但不符合自首要件，依槍砲罪判他3年2月，可上訴。
檢警調查，周男去年1月7日晚上9點多酒後和妻子發生口角，竟拿槍和對方發生拉扯，混亂中誤扣板機，導致子彈射中老婆肚子，周嚇到立刻打119報案，同時將手槍藏在鞋櫃內，後來周妻送醫緊急開刀取出彈頭，受有小腸破裂傷勢，經醫院通報警方後才曝光。
員警約談周到案，並調閱周遭監視器畫面，確認案發前後無人進出周住家，他這才坦承因為持有槍彈，經同意搜索下由警方起獲改造手槍，警方詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌將周送辦；檢方以周無殺人犯意，認定是誤擊等，殺人未遂部分不起訴，偵結依槍砲罪嫌起訴他。
周的辯護人認為，周不慎擊發槍枝，自行打119請求救護車到場，並在場等後警方抵達，主動告知並交付槍枝，應有自首減刑條件。
但法院查，周僅向119稱妻子中彈，並未坦承自己持有槍械，對方詢問「玩具槍？還是真槍？」時，周則說「我不知道啊」，甚至警方到場時，周僅說老婆肚子不舒服，沒清楚交代原因，直到員警獲報周妻在醫院從體內取出彈頭，周仍謊稱是有2、3人闖入他家，因爭執對方才開槍。
但警方再調閱周圍監視器，發現事發前後並無人出入，周的謊言才被戳破，不符合自首要件；法院審酌，周無視政府嚴格管制槍枝，非法持有槍、彈，對社會治安造成潛在危險，依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪判他3年2月，併科罰金3萬元。
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