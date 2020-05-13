北市檢警交流緝毒 查獲毒犯人數連兩年增加

台北地檢署與台北市警察局，今天在警察局針對緝毒工作進行交流，警察局指出，政府先後推動「新世代反毒策略」及「安居緝毒專案」，由各地檢署與警察局合作查緝毒品藥頭，台北市警察局推動科技偵查，建立大數據資料庫，溯追毒品來源，從2018年起，查緝製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品犯嫌人數，連續2年查獲數增加80人(+10.6%)、62人(+7.5%)；截至2020年4月，查獲人數較2019年同期增加28人(+10.4%)。

台北市警察局表示，打擊毒品力道決不手軟，為抑制毒品供給、降低需求，除追查藥頭外，從2017年起，針對涉毒營業場所加強掃蕩，並與主管機關合作稽查，對違法經營業者祭出停業、勒令歇業及強制拆除等嚴厲處分，目前已有3家旅館歇業、3家酒店停止營業。

台北地檢署檢察長周章欽，今天到北市警察局向全體內外勤主管授課，分享他的緝毒經驗。

周章欽在高雄地檢署檢察長任內，提出一分局一檢察官政策，由專責檢察官與分局長期合作，深入了解分局轄區特性，提出不同的查緝策略，除查獲多起重大毒品案外，並以全民參與概念，由檢警民充分合作，全力查緝藥頭，以全面斷絕毒品供應鏈。