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男子長得像通緝犯被盤查爆怒 萬華警道歉了

中央社 / 台北13日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台北市警察局萬華分局查緝犯嫌，昨天凌晨循線至新北市淡水區探訪，卻不慎將一名鄭姓男子誤認為犯嫌，上前攔查遭拒，後經確認才知認錯人，警方今天對此事致歉，將加強訓練。

遭盤查的鄭男昨天在個人臉書發文並附上遭盤查影片表示，他12日忙到凌晨1時30分許準備搭計程車返家時，正要上車之際就被便衣警察攔阻，自嘲雖長得像通緝犯，但不至於到沒志氣去偷東西，氣到「以後改叫我吳先生好了」。

萬華分局今天召開記者會，龍山派出所所長張義和表示，派出所員警近日偵辦轄內刑案，經調閱監視器發現犯嫌疑在新北市淡水區一帶出沒，隨即於昨天凌晨零時許前往淡水區探訪和擴大調閱監視器。

事發當時，員警行經淡水區大忠街附近時，看見一名外型特徵和犯嫌相似的男子自巷口走出，且擬搭計程車離開，便立即趨前將他攔停、盤查。

遭攔查男子起初拒絕提供身分證件接受盤查，經員警持續溝通後才配合盤查，過程中發現這名男子姓鄭，並非查緝所鎖定犯嫌，員警立即向鄭男致歉並說明是因長相相似才誤認，現場便讓鄭男離去。

張義和表示，針對這起辦案誤認犯嫌並造成民眾困擾一事，深感抱歉，將持續加強員警教育訓練，以及精進員警執勤態度和辦案技巧。

淡水 警察

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