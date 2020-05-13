影／海巡富貴角外海漁船密艙藏千萬元私菸 偵蒐犬上船

海巡署今天凌晨近1時，在富貴角北方約58浬處海域，在一艘我國籍漁船，查獲走私菸品522箱，市價1600多萬元，海巡人員帶回涉案陳姓船長及5名大陸漁工、1名印尼籍漁工，訊後將依違反「菸酒管理法」移送主管機關裁處。

海巡署表示，此案利用大數據與巡防區雷情系統整合分析，鎖定陳姓船長漁船涉案，在第二巡防區勤務統合下，宜蘭查緝隊與相關單位成立專案小組追緝，今天凌晨在於富貴角北方距岸58浬處緝獲，上午將漁船扣至基隆港東16碼頭檢查清點。

因值防疫期間，走私菸品來源不明，除利用新成立海巡偵蒐犬清查有無夾帶毒品，另請疾病管制署專人執行漁船消毒及人員檢疫工作。