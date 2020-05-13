懷疑女友劈腿 男醋勁大發赴「小王」住處鳴6槍

台北市萬華區日前傳出槍響，一名男子駕車到和平西路三段一處巷弄內叫罵後，連續開6槍示威；經警方循線追查，今天凌晨將男子通知到案，他供稱是因與發生女友情感糾紛，才衝動開槍示威，警詢後將其依恐嚇公眾罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方調查，家住新北市的23歲楊姓男子，5月10日凌晨2時許駕車到和平西路三段382巷內，下車後朝一棟民宅大罵六字經，並接連開6槍示威，隨後駕車離開現場。

楊男開槍過程遭路過王姓民眾錄下，並投訴媒體。警方獲報後循線追查，確認楊男身分後，將其通知到案，楊男到案時供稱，他近日懷疑女友劈腿，兩人發生爭吵，他一氣之下才前往疑似「小王住處」開槍洩憤。

楊男到案時，也向警方繳付作案用槍枝，是一把無實彈、無殺傷力的道具槍，警方詢後將其依恐嚇公眾罪嫌送辦。警方表示，對於轄內暴力事件、非法槍械，警方必定全力偵辦，將涉案歹徒繩之以法，還給居民安心的生活環境。