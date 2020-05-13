男子中年失業走上販毒路 遭通緝竟還藏市價破300萬安毒

邱姓男子涉嫌多次販毒遭通緝，在租屋處一樓遭逮捕，警方隨口一問「不然上去你家看看」，邱男答應，一進門卻驚見近1.5公斤安非他命及多項毒品，市價至少300萬。警方立刻將他歸案，並報請檢察官追查毒品上游。

台北市警局松山分局上月30日下午5點，在邱男（42歲）位於萬華的租屋處查獲近1.5公斤安非他命、搖頭丸、咖啡包、一粒眠、吸食器、毒品分裝袋等，由於他遭通緝，隔天將他歸案台北地檢署，再依違反毒品防制條例等罪，報請檢察官指揮追查有無上游。

邱男向警方稱，毒品都是自己施用，沒有販賣。由於毒品量極大，警方懷疑他意圖販賣。

據了解，1公克安非他命目前市價至少2000元，邱男持有1.5公斤，市價至少300萬。

警方調查，邱男2017年開始以販毒維生，將租屋處當成毒品工廠，販賣壯陽藥、K他命、安非他命等，他利用網路聊天室，以約砲開頭，邀請毒蟲到住處開毒趴，再吸引毒蟲買毒。

該年4月，警方趁邱男與毒蟲交易時入屋逮人，當場查獲2公斤多的安非他命、9公斤神仙水及上萬顆壯陽藥，並發現邱男全裸在屋內吸毒。

邱男逃亡至今逾3年，期間多次販毒遭逮。據了解，他國中畢業就北上打拚，年輕時從事大理石工程，自己開公司，之後周轉失靈，公司倒閉，等於中年失業，為迅速致富，走上販毒錯路。