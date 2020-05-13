保七警遭刺大腿身亡 當天妻子熱炒店才新開幕

保七總隊劉姓警員大前天時在妻子歐姓女子新開幕的熱炒店中醉酒，回家後2人因鑰匙問題發生爭吵，歐女持水果刀劃傷劉的左大腿動脈，導致大量出血。昨歐女被依過失致死罪送辦，10萬元交保。

據了解，劉員（49歲）與妻子歐女（47歲）2人共同在三區民租屋居住，本月10日時，歐女所經營的熱炒店歷經10多天的試營運後開幕，當晚劉員在店內飲酒，因不勝酒力先行回家。

歐女說，隨後劉員的女兒也先行返家，直到歐女準備回家時，因劉與歐共用同一把鑰匙，打電話給劉都未有反應，只好呼喚來女兒開門，回到臥房時，劉已喝得醉醺醺倒在床上。

雖然當下歐女有與劉員發生些許爭執，劉不斷道歉，不久後2人即和好如初，她也叫他趕快去洗澡，劉也要求幫忙拿取內衣褲。

據悉，劉員與歐女的夫妻生活與一般家庭無異，偶有些微爭吵時，劉總是會以嬉鬧方式逗妻子開心，但沒想到竟造成意外。

正當歐女在廚房整理廚具時，劉員抱著棉被走出，但歐女當時拿著水果刀，在劉走近想要抱抱時意外劃傷。當下歐原不以為意，待見到棉被染血才發覺大事不妙，找來女兒撥打119報案。

歐女也說，在外地工作的歐員原本今年年底要辦退休，夫妻倆也已把退休後的未來生活都規畫好，但沒想到發生意外。