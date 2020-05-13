懷疑友人是小王 男子攜槍談判反遭砍傷鮮血濺地
楊姓男子懷疑王姓男子介入他的家庭，昨晚找不到王，攜槍衝到王的母親住處，要王母「管一下兒子」。王男得知此事，怒找3友人到場，砍傷楊右手並搶走他包包逃逸。警方凌晨通知王男友人到案，詢後依違反槍砲、強盜、聚眾鬥毆等罪嫌分別送辦。至於王則尚未到案說明。
警方調查，楊男（27歲）與王男（24歲）認識多年，楊懷疑王介入他的家庭，昨天晚上10點多，攜槍衝到王的母親位於北投區立農街住處，要王母「管一下兒子」。
王母立刻打電話給兒子，告知此事。王接到電話，怒氣沖天，認為楊侵門踏戶，要求邱姓友人等3人到場。
邱等人到場，與楊發生衝突，持刀砍傷楊右手，並搶走他的包包逃逸；楊當場鮮血直流，所幸送醫無礙。
邱等人逃逸後，也發現楊在包包內藏放1把改造槍支及11顆子彈，今天凌晨到案供稱，是楊欠他6萬多元債務，不過是否為推託之詞，警方還在釐清。邱也交付楊的槍彈及作案用開山刀。
目前王仍未到案說明，警方先依違反槍砲罪嫌將楊送辦，另依聚眾鬥毆、強盜罪嫌將邱男等人送辦。
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