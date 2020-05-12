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男因毒品前科找不到工作輕生 胞兄予鼓勵仍來不及挽回
台北市警方本月9日獲報一具浮屍卡在基隆河邊的消波塊，是民眾在大直抽水站附近運動時發現。警方查出死者因求職困難，才想不開輕生，當天早上就向他的胞兄透露輕生意圖；他的胞兄趕抵派出所做筆錄，也對弟弟死訊悲痛不已。
據調查，高男（32歲）未婚，因吸食毒品剛出監，有前科求職困難，近幾個月一直找不到工作；他輕生當天早上告知胞兄「我乾脆去死一死好了」，沒想到他的胞兄隔天凌晨就接到警方電話，得知弟弟死訊。
高男被運動民眾發現時，大體卡在消波塊，明顯浮腫，警方當晚比對到高男指紋，聯繫高男胞兄，隔天報驗。
高男胞兄向警方表示，這段期間一直給弟弟鼓勵，要他想開點，也不定期給予弟弟生活費，盼他度過難關，不過弟弟仍想不開做出傻事。
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