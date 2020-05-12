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調查局銷毀917公斤毒品 重量為前一年6.5倍
調查局今天在台北市木柵垃圾焚化廠，舉行毒品公開銷燬儀式，總計銷毀毒品重量917公斤377.28公克，因銷燬毒品數量龐大，重量為前一年6.5倍，為維護毒品運送安全，調查局指派北機站及警衛組同仁，持長槍全副武裝全程執行安全戒護，協助待銷燬毒品的裝卸運送。
調查局指出，本年度銷燬的最大宗海洛因毒品，是2017年5月在金門縣烏坵鄉東南方約12.5浬海域，緝獲以漁船走私毛重近693公斤、1800塊海洛因磚。
調查局指出，鑑於嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，考量毒品銷燬的處所屬密閉空間，因此將銷燬儀式簡化，由該局人員從毒品證物離庫起，至焚化銷燬全程錄影存證，並在高檢署檢察官王金聰、調查局副局長林玲蘭等人共同監證下，將毒品投入爐內焚化，完成銷燬作業。
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