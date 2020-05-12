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影／老師很會理財？軍人、上班族、大學生被詐800萬
潘姓男子涉嫌組詐騙集團，上網交友誘使投資期貨，假扮投資客稱「老師很會理財」帶風向，收到匯款斷絕聯繫，今年向35人騙走約800萬元；刑事局逮捕潘等7人依詐欺罪嫌移送，檢方聲押潘獲准。
警方調查，潘姓男子（26歲）為首詐團在新北市蘆洲區一棟住商大樓租屋設機房，今年1月起透過臉書、LINE、IG及其餘交友軟體，隨機接觸網友，使用帥哥美女照噓寒問暖，讓網友產生戀愛錯覺。
詐團設GF智能投資平台、STX國際理財先鋒等網站，將網友加入LINE理財群組，以投資期貨名義說服匯款，在網站頁面顯示「權證指數」製造獲利假象，得手後封鎖被害人網路帳號。
被害人多為20至30歲男性，包括上班族、大學生及職業軍人，拿不回錢報案。刑事局偵二大隊第二隊過濾165反詐騙專線資料，5日攻堅搜索機房，逮捕潘等7人。
犯嫌為取信被害人，在群組假扮投資客帶風向，留言稱讚「老師很會理財」，讓人買房買車，宣稱「投資翻倍」、「保證獲利穩賺不賠」、「現賺現領快速領取現金」。
潘自稱掛名負責人，不知是詐騙，其餘犯嫌也否認詐騙，稱剛來上班，學習網路行銷。警方查扣網路設備，清查贓款匯入第三方支付虛擬帳戶，正在追查流向。
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