懷疑女友另結新歡 男糾眾到摩鐵興師問罪被法辦

警察身為執法的公務人員，理論上，警徽與制服代表的應該是法治國的榮耀。然而長期以來，警政體系在結合媒體作秀、英雄主義的升官文化，以及歷史與制度下欠缺思考的僵化訓練之中，被打造成一個墨守沒有法律明文依據的「潛規則」、把績效和升官看得比法治國與警察生命還要有意義的醬缸。

2020-05-12 17:16