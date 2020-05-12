懷疑女友另結新歡 男糾眾到摩鐵興師問罪被法辦
台南市許姓男子懷疑女友和別的男人開房間，帶著4名男性友人到賓館房間外談判，雙方一言不合大打出手，警方及時到場帶回涉案許、郭兩人，警詢後依妨害秩序罪嫌法辦，再通知另3人到案釐清。
警方調查，許姓男子（30歲）懷疑蘇姓女友（25歲）另結新歡，根據手機定位系統功能，追蹤到女友人位於安平區汽車旅館內。氣得帶領4名男性友人前往汽車旅館興師問罪。
許等人到汽車旅館後，待女友與黃姓男友人（30歲）打開房間鐵門，立即質問兩人關係。
黃姓男子表示，他與蘇女認識多年，10日晚間在一起喝酒，蘇女不勝酒力，才相偕到汽車旅館休息，沒有跟蘇女發生不軌行為。不過，許聽的很不爽，拉扯、追打黃，造成黃右眼紅腫，轄區四分局員警獲報趕到，架開許與黃，並依法送辦。
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