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獨／北市萬華暗夜槍響 男嗆「六字經」對空連開六槍
台北市近日傳槍響，一名男子駕駛一輛黑色自小客車到和平西路三段一處巷弄內，先是大喊「XX娘老XX」，再對空鳴6槍，隨後揚長而去，過程全被一名路過民眾錄下，嚇得該名路人與友人直呼「傻眼」、「好可怕！」
本報接獲投訴指稱，一名男子5月10日凌晨2時許，獨自駕車到台北市萬華區和平西路三段382巷內開槍，隨後逃逸；據投訴影片顯示，該名男子身穿黑衣褲，下車後先是朝一處民宅大喊「XX娘老XX咧！」再接連對空鳴槍6次，隨後又駕車揚長而去。
王姓投訴人表示，當時他和朋友正外出準備買宵夜，經過巷口時正好遇上男子對著民宅叫罵，所以拿出手機錄影，未料對方竟突然失控開槍，「他感覺就很像是去尋仇，我們整個傻眼，超恐怖」、「好險沒有靠近他」。
對此警方表示，目前並無接獲相關報案紀錄，但將進一步釐清，若確有此事，將積極偵辦。
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